Морозов поручил создать рабочую группу по закупкам лекарств в Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать рабочую группу по закупкам лекарств в регионе. Ее возглавит первый вице-премьер региона Екатерина Уба.

«Мы регулярно сталкиваемся со сбоями в той или иной области регионального здравоохранения, поэтому в кратчайшие сроки должны разработать план первоочередных мероприятий для стабилизации работы отрасли и обеспечения ульяновцев медицинскими услугами должного уровня», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона.

Губернатор подчеркнул, что контроль будет осуществляться при участии представителей общественных организаций.

Привлекут к работе группы и федеральных экспертов.

Напомним, что на прошлой неделе Морозов извинился перед жителями области за работу Минздрава Ульяновской области.

Ранее в связи с махинациями при закупках лекарств региональное управление ФСБ провело выемки документов в Заксобрании и Минздраве Ульяновской области. Следователи полагают, что к нарушениям был причастен и министр здравоохранения Рашид Абдуллов.