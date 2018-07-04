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Морозов поручил создать рабочую группу по закупкам лекарств в Ульяновской области

15:34, 04.07.2018 1
Морозов поручил создать рабочую группу по закупкам лекарств в Ульяновской области
Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать рабочую группу по закупкам лекарств в регионе. Ее возглавит первый вице-премьер региона Екатерина Уба.

«Мы регулярно сталкиваемся со сбоями в той или иной области регионального здравоохранения, поэтому в кратчайшие сроки должны разработать план первоочередных мероприятий для стабилизации работы отрасли и обеспечения ульяновцев медицинскими услугами должного уровня», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона.

Губернатор подчеркнул, что контроль будет осуществляться при участии представителей общественных организаций.

Привлекут к работе группы и федеральных экспертов.

Напомним, что на прошлой неделе Морозов извинился перед жителями области за работу Минздрава Ульяновской области.

Ранее в связи с махинациями при закупках лекарств региональное управление ФСБ провело выемки документов в Заксобрании и Минздраве Ульяновской области. Следователи полагают, что к нарушениям был причастен и министр здравоохранения Рашид Абдуллов.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:48
    Раньше надо было всё это создавать, а не ждать когда петух в одно место клюнет.
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