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ФСБ провела обыски в Заксобрании Ульяновской области

17:51, 29.06.2018
ФСБ провела обыски в Заксобрании Ульяновской области
Фото: google.ru/maps/скриншот

Ульяновское управление ФСБ провело обыски не только в Минздраве области. Следственные действия коснулись также Законодательного собрания региона.

Обыски также проведены в АО «УльяновскФармация», сообщается на сайте Общественной палаты Ульяновской области.

«По имеющимся данным, мероприятия проводятся сотрудниками ФСБ по поручению Следственного комитета России», — отмечает пресс-служба палаты.

В Заксобрании области подтвердили информацию об обысках. Отмечается, что, в частности, обыски прошли в кабинете председателя комитета по социальной политике Игоря Тихонова.

Общественная палата рассказала, что о проблемах в госзакупках лекарств сообщали давно не только в организации, но и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Напомним, что министр здравоохранения области вышел на больничный на фоне сообщений о проходящих обысках.

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