Губернатор Ульяновской области извинился за работу регионального Минздрава

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов извинился перед жителями региона за работу министерства здравоохранения области. Он принес извинения после прошедших накануне обысков, проведенных ФСБ в самом Минздраве и Заксобрании региона.

«Каждый из нас испытывает чувство стыда в связи с той ситуацией, которая сложилась в сфере здравоохранения. Я глубоко извиняюсь перед нашими земляками за произошедшее. Это опозорило власть и весь регион. Уверен, будет проведено самое тщательное расследование данного факта», — написал Морозов на своей странице в Facebook.

Он также попросил региональное правительство «обеспечить всестороннее содействие следственным органам». Также глава региона пообещал провести совместное заседание о противодействии коррупции.

Кроме того, от должности был отстранен министр здравоохранения Рашид Абдуллов. Решение будет действовать на время следствия, передает «РИА Новости».

Напомним, что региональное управление ФСБ провело выемки документов не только в Заксобрании и Минздраве Ульяновской области. Обыски прошли также в АО «УльяновскФармация». Они связаны с расследованием дела о махинациях при госзакупках лекарств.

После проведенных обысков Абдуллов сказался больным и перестал отвечать журналистам.