Следком считает министра здравоохранения Ульяновской области причастным к хищениям при закупках лекарств

Следственный комитет считает, что министр здравоохранения Ульяновской области Рашид Абдуллов был соучастником хищений при госзакупках медицинского кислорода. Ущерб бюджету региона оценивается в 10,5 млн рублей.

Об этом сегодня в суде сообщил представитель ведомства.

«В 2017 году заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области Игорь Тихонов, министр здравоохранения региона Рашид Абдуллов, глава компании «Ульяновскфармация» Ольга Кузнецова и ее заместитель Евгений Коган объединились для совершения хищения денежных средств, выделяемых на закупки медицинских средств, — ими было оказано давление на руководителей медицинских учреждений региона с целью закупки медицинского кислорода у компании «Ульяновскфармация», чем бюджету региона был нанесен ущерб на 10,5 млн рублей», — приводит ТАСС слова следователя.

Напомним, что на прошлой неделе региональное управление ФСБ провело выемки документов в Заксобрании и Минздраве Ульяновской области.

После проведенных обысков Абдуллов сказался больным и перестал отвечать журналистам. При этом губернатор Сергей Морозов извинился за работу министерства.