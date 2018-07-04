Из Сирии в РФ вернулись 27 самолетов и вертолетов

В Россию из Сирии вернулись 27 самолетов и вертолетов ВКС РФ, а также некоторые военные и медицинский отряд.

«Всего в пункты постоянной дислокации с авиабазы Хмеймим в Сирии вернулись на российские аэродромы 27 самолетов и вертолетов, специалисты летно-технического состава, медицинский отряд специального назначения и военнослужащие военной полиции», — приводит «Интерфакс» материалы, распространенные на встрече штурмовиков Су-25 в Краснодарском крае.

В Южном военном округе уточнили, что три пары штурмовиков Су-25 «Грач» по возвращении из Сирии приземлились на одном из военных аэродромов Краснодарского края.

28 июня президент России Владимир Путин сообщил, что за последние дни Сирию покинули 1140 российских военнослужащих, а также 13 самолетов и 14 вертолетов.