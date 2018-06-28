Более 1,1 тысячи российских военных покинули Сирию — Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что за последние дни Сирию покинули 1140 российских военнослужащих, а также 13 самолетов и 14 вертолетов.



«Как вы знаете, мы начали вывод наших подразделений еще во время моего приезда на пункт базирования Хмеймим. Этот вывод продолжается и сейчас», — цитируют «Ведомости» Путина.

При этом президент не уточнил, сколько российских военнослужащих и единиц техники остается в Сирии.

Ранее Путин призвал перенять опыт операции в Сирии и в полной мере его использовать при подготовке российских военнослужащих.