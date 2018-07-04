Структура «Натали Турс» аннулирует все туры с июля по сентябрь

«Панорама Тур», которая является структурой «Натали Турс», аннулирует все туры на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года.

«В связи с неблагоприятным развитием ситуации с принимающими партнерами на данный момент вынуждены проинформировать, что компания ООО «Панорама Тур» не может гарантировать обеспечение выполнения обязательств по туристическим поездкам в настоящее время. Все заказы/услуги будут аннулированы на период с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно. Операционная деятельность компании осуществляется в рабочем режиме», — говорится в сообщении «Натали Турс».

При этом туристы, которые уже получили визу или которым были выписаны авиабилеты, «смогут воспользоваться данными услугами по своему усмотрению в полном объеме».

Ранее сообщалось, что «Натали Турс» аннулирует все забронированные и оплаченные туры. Подробнее о проблемах туроператора читайте в материале «Реального времени».