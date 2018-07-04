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В Татарстане сегодня ожидается гроза, локально шквал и град

04:31, 04.07.2018
В Татарстане сегодня ожидается гроза, локально шквал и град
Фото: скриншот

В Татарстане сегодня, 4 июля, ожидается переменная облачность. В отдельных районах дождь, ночью локально сильный. Местами гроза, локально шквал, град.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ветер в республике будет западный, юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с, локально до 24 м/с.

В Татарстане максимальные температуры воздуха днем достигнут 25—30 градусов тепла.

В Казани ожидается от 26°С до 28°С. В Набережных Челнах столбики термометров покажут 27—30 градусов выше ноля.

Напомним, Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за шквала с грозой и градом.

Общество Татарстан
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