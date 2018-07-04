Путин утвердил изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2018 год

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на текущий год.

Согласно документу, доходы ПФР в этом году составят 8,2 трлн рублей (на 66,8 млрд рублей меньше запланированного уровня), а расходы — 8,5 трлн рублей (на 92,2 млрд рублей больше).

Таким образом, дефицит бюджета ПФР составит 265,5 млрд руб. (0,3% ВВП).

Уточняется, что источником финансирования дефицита являются не использованные в прошлом году остатки средств.

Напомним, что в мае правительство РФ предложило увеличить расходы Пенсионного фонда на 92,2 млрд рублей.