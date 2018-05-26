Правительство РФ предложило увеличить расходы Пенсионного фонда на 92,2 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в бюджете Пенсионного фонда на 2018 год. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«Законопроектом предусматривается корректировка основных параметров бюджета Фонда на 2018 год с учетом итогов социально-экономического развития в 2017 году, результатов исполнения бюджета Фонда за 2017 год и ожидаемого исполнения бюджета Фонда в 2018 году», — уточняется в справке к документу.

Таким образом, общий объем расходов Фонда увеличивается на 92,2 млрд рублей (до 8 трлн 532 млрд рублей).

Ранее в Пенсионном фонде сообщили, что расходы на выплату пенсий в 2018 году вырастут почти на 99 млрд рублей, а трансферт из федерального бюджета сократится на 68,3 млрд рублей.