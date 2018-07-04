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Казанской швее отказали в экспертизе видеозаписи, на которой сотрудник полиции заказывал Забиваку

09:36, 04.07.2018 2
Казанской швее отказали в экспертизе видеозаписи, на которой сотрудник полиции заказывал Забиваку
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Старший дознаватель отдела полиции «Дербышки» отказал в удовлетворении ходатайства швеи Ирины Зингаровой о проведении экспертизы видеозаписи, на которой полицейский делает заказ на изготовление трех ростовых кукол волка Забиваки.

«Ни у кого не было возможности внести в данную видеозапись какие-либо корректировки, в связи с чем у дознания не имеется оснований не доверять сотрудникам полиции», — передают «Идель.Реалии» со ссылкой на полицию.

Отмечается, что запись проводилась полицейским на сотовый телефон и в присутствии общественности устройство подключили к ноутбуку.

«Просмотром было установлено, что на нем имеется одна аудио-видеозапись разговора сотрудника полиции Гайнутдинова с неустановленным лицом», — отметили в полиции.

По окончании просмотра запись «в присутствии представителей общественности» перенесли на диск, «который был упакован в бумажный конверт и опечатан».

Зингарова считает, что видеозапись подверглась монтажу. По ее словам, на ней не зафиксирован момент, когда швея спрашивала у заказчика разрешение на использование товарного знака FIFA.

Напомним, полиция Казани возбудила уголовное дело в отношении швеи из-за изготовления ростовых кукол в виде волка Забиваки — символа чемпионата мира по футболу 2018 года. Подробнее — в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:52
    Плохо, когда и ретивые и неумные богу молятся!
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  • Анонимно 12:43
    полиции развелось так много, что они казалось бы должны победить всякое хулиганство, однако нет, не могут или не хотят, зато теперь вот лезут по своему разумению проверять (а может с целью контролировать и крышевать) мелкий бизнес. В Китае экономика растет, потому как там цель полиции - поддержка порядка, а не контроль за предпринимателями, в нашей стране ни будет никакого развития экономики, так как органы пытаются все поставить под свой контроль.
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