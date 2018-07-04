Казанской швее отказали в экспертизе видеозаписи, на которой сотрудник полиции заказывал Забиваку

Старший дознаватель отдела полиции «Дербышки» отказал в удовлетворении ходатайства швеи Ирины Зингаровой о проведении экспертизы видеозаписи, на которой полицейский делает заказ на изготовление трех ростовых кукол волка Забиваки.



«Ни у кого не было возможности внести в данную видеозапись какие-либо корректировки, в связи с чем у дознания не имеется оснований не доверять сотрудникам полиции», — передают «Идель.Реалии» со ссылкой на полицию.

Отмечается, что запись проводилась полицейским на сотовый телефон и в присутствии общественности устройство подключили к ноутбуку.

«Просмотром было установлено, что на нем имеется одна аудио-видеозапись разговора сотрудника полиции Гайнутдинова с неустановленным лицом», — отметили в полиции.

По окончании просмотра запись «в присутствии представителей общественности» перенесли на диск, «который был упакован в бумажный конверт и опечатан».

Зингарова считает, что видеозапись подверглась монтажу. По ее словам, на ней не зафиксирован момент, когда швея спрашивала у заказчика разрешение на использование товарного знака FIFA.

Напомним, полиция Казани возбудила уголовное дело в отношении швеи из-за изготовления ростовых кукол в виде волка Забиваки — символа чемпионата мира по футболу 2018 года. Подробнее — в материале «Реального времени».