На швею из Казани завели уголовное дело из-за кукол Забиваки, сшитых для полицейского под прикрытием

Полиция Казани возбудила уголовное дело в отношении 49-летней швеи Ирины Зингаровой из-за изготовления ростовых кукол в виде волка Забиваки — символа Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Женщину обвиняют в незаконном использовании средств индивидуализации товаров, а именно трех товарных знаков FIFA, сообщают «Идель.Реалии».



В начале года Зингарову попросили изготовить ростовую куклу, похожую на волка Забиваку. При этом женщина не размещала логотипы предстоящего чемпионата, но разместила видео с готовым Забивакой на странице во «ВКонтакте». В апреле женщине написал пользователь Эльдар Гайнуллин и заказал три таких куклы.

«Он очень настаивал на том, чтобы они были очень похожи на Забиваку. Я ответила, что не гарантирую. Кроме того, я сказала, что мы не сможем сделать и футболку с логотипом Чемпионата, потому что не занимаемся этим. Он сказал, чтобы мы постарались», — рассказывает Зингарова.

Когда куклы были готовы, выяснилось, что клиент оказался старшим оперуполномоченным майором полиции Ильдаром Гайнутдиновым. В отделе полиции женщине сообщили, что на нее завели уголовное дело. При этом, если бы Зингарова реализовала одну куклу, уголовного дела бы не было.

Швее грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

