В России могут ограничить число аптек для повышения доступности лекарств

Минпромторг предложил ограничить количество аптек для повышения качества обслуживания при продаже лекарств в рамках конкуренции аптечных сетей. Такое предложение содержит проект стратегии развития фармацевтической промышленности России до 2030 года, представленной на обсуждение министерством.

«Одним из важнейших вопросов конкурентной политики в розничном сегменте так же нужно считать вопрос ограничения количества аптечных организаций с целью повышения качества обслуживания при отпуске лекарственных средств», — передает RNS со ссылкой на документ.

Отмечается, что за последние десять лет увеличение количества аптек привело к последовательной консолидации аптечных сетей. Из-за конкуренции растут цены на все значимые виды медицинской продукции, а аптечные точки открываются только в местах с высоким потоком потенциальных покупателей.

По мнению ведомства, эти тенденции «не решают вопросы доступности лекарственных средств с учетом территориальных особенностей в Российской Федерации».

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов попросил правительство РФ оплатить производителям лекарств стоимостью до 50 рублей оборудование для маркировки или разрешить им отказаться от нее.