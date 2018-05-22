Минниханов попросил правительство не маркировать дешевые лекарства

Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил правительство РФ оплатить производителям лекарств стоимостью до 50 рублей оборудование для маркировки или разрешить им отказаться от нее.

Минниханов заявил, что маркировка недорогих и жизненно необходимых лекарственных препаратов приведет к резкому росту цен на них, передает РБК со ссылкой на текст письма президента РТ в Кабмин РФ.

Напомним, в декабре 2017 года был принят закон об обязательной маркировке лекарств метками Data Matrix с 2020 года. Росздравнадзор предполагает, что это поможет полностью избавиться от фальсификата в аптеках.