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Минниханов попросил правительство не маркировать дешевые лекарства

12:38, 22.05.2018
Минниханов попросил правительство не маркировать дешевые лекарства
Фото: pixabay.com

Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил правительство РФ оплатить производителям лекарств стоимостью до 50 рублей оборудование для маркировки или разрешить им отказаться от нее.

Минниханов заявил, что маркировка недорогих и жизненно необходимых лекарственных препаратов приведет к резкому росту цен на них, передает РБК со ссылкой на текст письма президента РТ в Кабмин РФ.

Напомним, в декабре 2017 года был принят закон об обязательной маркировке лекарств метками Data Matrix с 2020 года. Росздравнадзор предполагает, что это поможет полностью избавиться от фальсификата в аптеках.

ОбществоВластьМедицина
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