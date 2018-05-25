Американские СМИ сообщили об успешных испытаниях С-500 в России

Россия провела испытания системы противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Сообщается, что система С-500 смогла поразить цель на расстоянии около 481 км, что почти на 80 км больше, чем в ходе предыдущих тестов.

«Россия утверждает, что ракетная система наземного базирования способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, авиацию, включая самолёты-невидимки, такие как F-22 и F-35», — говорится в репортаже телеканала.

Ранее сообщалось, что в марте в серийное производство запустили новейшую российскую систему ПВО С-500. Ожидается, что ее поставки в Вооруженные силы России начнутся в 2019 году.