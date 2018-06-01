Объекты банкротящегося ГУП РСУ РБ удалось продать за 5,9 миллиона рублей

Конкурсный управляющий банкротящегося ГУП Ремонтно-строительное управление Республики Башкортостан (РСУ РБ) сообщил о результатах торгов по продаже части имущества предприятия. За два объекта удалось выручить 5,9 млн рублей.

Согласно сообщению, опубликованному в реестре сведений о банкротствах, за 4,7 млн рублей удалось продать нежилое помещение в Уфе. Его площадь составляет 297,9 кв. м. Расположен объект в доме №24а по улице Софьи Перовской.

Второй объект ушел с молотка за 1,2 млн рублей. Это проходная на том же объекте. Одноэтажное здание площадью 51,4 кв. м.

Напомним, в Башкирии на сегодня банкротится 11 ГУПов и 7 хозобществ. Власти республики рассчитывают отправить большую часть действующих предприятий на приватизацию, сохранив не более 7 стратегически важных для республики.