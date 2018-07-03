Халил Шайхутдинов: «Рубину» нужно 3—4 года, чтобы стать боеспособной командой

Первый заместитель министра по делам молодежи и спорту Татарстана Халил Шайхутдинов в беседе с журналистами заявил, что казанской команде потребуется около 3—4 лет для успешного выступления.

«Мы все знаем, сейчас у ФК «Рубин» перестроечный год, нам надо чуть-чуть подождать. Сейчас Курбан Бекиевич сплотил вокруг себя тех людей, которые, надеюсь, создадут хорошую и боеспособную команду. Надо подождать один олимпийский цикл, 3—4 года, чтобы была хорошая команда», — цитирует чиновника ТАСС.

В минувшем сезоне «Рубин» занял десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков.