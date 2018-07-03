Японская сборная убрала за собой в раздевалке после проигранного матча
Проиграв в матче 1/8 финала, футболисты и персонал сборной Японии привели в порядок раздевалку, в которой располагались во время матча против команды Бельгии.
Кроме того, персонал азиатской команды оставил табличку со словом «спасибо» на русском языке.
Ранее похожим образом себя проявляли японские болельщики, приводившие в порядок трибуны после матчей своей команды.
Сборная Японии во время чемпионата мира базировалась в Казани, на базе футбольного клуба «Рубин».
В группе Н японцы заняли вторую строчку, а в игре 1/8 финала уступила сборной Бельгии, ведя по ходу встречи 2:0 и пропустив решающий гол на последней минуте компенсированного времени.
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