Японская сборная убрала за собой в раздевалке после проигранного матча

Проиграв в матче 1/8 финала, футболисты и персонал сборной Японии привели в порядок раздевалку, в которой располагались во время матча против команды Бельгии.

Кроме того, персонал азиатской команды оставил табличку со словом «спасибо» на русском языке.

Ранее похожим образом себя проявляли японские болельщики, приводившие в порядок трибуны после матчей своей команды.

Сборная Японии во время чемпионата мира базировалась в Казани, на базе футбольного клуба «Рубин».

В группе Н японцы заняли вторую строчку, а в игре 1/8 финала уступила сборной Бельгии, ведя по ходу встречи 2:0 и пропустив решающий гол на последней минуте компенсированного времени.





