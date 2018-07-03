Минфин рекомендовал страховщикам сократить платежи в валюте — СМИ

Министерство финансов России из-за санкций рекомендовало страховым брокерам сократить платежи в долларах и евро при перестраховании рисков за рубежом. Такую рекомендацию дал замминистра финансов Алексей Моисеев в письме в Ассоциацию профессиональных страховых брокеров (АПСБ),



Страховщикам надлежит увеличивать долю платежей в рублях из-за неопределенности, «связанной с новым этапом санкционных ограничений со стороны ряда зарубежных стран», сообщают «Ведомости».

При передаче обязательств по имущественным рискам российских компаний и граждан для перестрахования за границу расчеты проходят преимущественно в долларах или евро. Это «не имеет экономического обоснования и несет для страховщика валютные риски», говорится в письме.

Отмечается, что большая часть рисков сейчас вследствие узости внутреннего рынка перестраховывается за рубежом, в первую очередь на Западе.

Ранее сообщалось, что Минфин может выпустить евробонды на $3 млрд осенью 2018 года.