Минфин готов осенью занять на внешних рынках до $3 млрд

Министерство финансов России может выпустить евробонды на $3 млрд осенью 2018 года.



«У нас есть возможность выхода на внешние рынки в этом году. Осенью будем этот вопрос рассматривать. Это будет до $3 млрд до конца текущего года», — цитируют «Ведомости» первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

Отмечается, что в федеральном бюджете на 2018 год предусмотрены внешние займы на $7 млрд, $4 млрд из них — для обмена старых выпусков бондов на новые.

Напомним, в марте Минфин разместил новые 11-летние евробонды на $1,5 млрд с доходностью 4,625% и евробонды дополнительного выпуска «Россия-2047» на $2,5 млрд с доходностью 5,25%.