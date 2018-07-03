Россия завершила госиспытания дальнобойной ракеты для С-400 — СМИ

Россия завершила государственные испытания дальнобойной ракеты 40Н6Е для зенитной ракетной системы С-400.



«На полигоне Капустин Яр завершились госиспытания дальнобойной ракеты 40Н6Е системы С-400. Межведомственная комиссия признала их успешными, подписан соответствующий акт», — цитирует ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Уточняется, что «ракета может быть принята на вооружение до конца лета».

По данным Минобороны, 40Н6Е способна поражать цели на максимальную дальность 400 км. По неподтвержденным данным, наибольшая высота стрельбы ракетой достигает 185 км.

Ранее Совет по оборонным закупкам Индии окончательно одобрил на текущей неделе соглашение о приобретении российских зенитно-ракетных систем С-400, несмотря на недовольство Вашингтона.