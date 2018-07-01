Совет по закупкам Индии окончательно одобрил соглашение об С-400 — СМИ

Совет по оборонным закупкам Индии окончательно одобрил на текущей неделе соглашение о приобретении российских зенитно-ракетных систем С-400, несмотря на недовольство Вашингтона.



Решение было принято в ходе заседания совета, которое прошло в минувший четверг под председательством министра обороны Нирмалы Ситараман, сообщает ТАСС со ссылкой на Times of India.

Ранее стало известно, что предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ в мае 2019 года должны завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию.