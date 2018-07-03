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ВТБ предлагает клиентам новое решение для усиления контроля за денежными потоками их дочерних компаний

09:29, 03.07.2018

Банк ВТБ реализовал новое решение для корпоративных клиентов, позволяющее организациям повысить контроль за денежными потоками своих дочерних компаний.

Благодаря новому решению казначейство головной корпорации в оперативном режиме может предоставлять или отказывать в доступе к каналам взаимодействия с банком своим дочерним компаниям. Это позволяет исключить ситуации внебюджетного использования средств дочерними предприятиями.

Ранее для передачи информации в банк дочерние компании могли использовать как host-to-host решение, контролируемое головной организацией, так и прямые каналы взаимодействия с банком посредством традиционных сервисов дистанционного банковского обслуживания (Интернет-Клиент или Банк-Клиент).Использование прямых каналов позволяло дочерним компаниям самостоятельно принимать решение о необходимости проведения тех или иных платежей, создавая риски перерасходов в целом по группе.

Руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: «Перед казначействами наших клиентов часто стоят задачи по снижению операционных рисков и усилению эффективности управления денежными потоками. Предлагаемое ВТБ решение помогает компаниям в достижении этих целей, значительно упрощая внутренние процессы казначейств, связанные с контролем расходных операций».

Банк ВТБ (ПАО)

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