В Пермском крае количество пенсионеров сравнялось с трудоспособным населением

За последние 10 лет в Пермском крае на фоне роста числа пенсионеров значительно сократилось количество работающих жителей.

Если 10 лет назад в регионе насчитывалось 1,6 млн работающих на 700 тысяч пенсионеров, то на сегодняшний день эта пропорция изменилась — 900 тысяч работающих на 800 тысяч пенсионеров. Данные привел глава регионального отделения Пенсионного фонда Станислав Аврончук на круглом столе по обсуждению изменений в пенсионной системе России.

Напомним, 16 июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

По словам главы Минтруда РФ Максима Топилина, пенсии после реформы вырастут на 8—10%.