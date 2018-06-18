Пенсии после реформы вырастут на 8—10% — Минтруд РФ

После повышения пенсионного возраста пенсии в реальном выражении за пять—шесть лет вырастут на 8—10%. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).



«У нас получается, что первое — это каждый год (пенсии, — прим. ред.) будут расти выше, чем инфляция, и за где-то пять-шесть лет, за шесть лет пенсии в реальном выражении, по нашим расчетам, должны вырасти где-то порядка 8-10%… То есть это серьезная прибавка, такого роста у нас реальных пенсий вообще не было никогда, тем более в последние годы», — цитирует министра «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что среднегодовая прибавка к пенсии для неработающих пенсионеров после реализации законопроекта составит около 12 тыс. рублей.