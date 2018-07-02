Главу Минземимущества РТ переизбрали председателем совета директоров КМПО
Министра земельных и имущественных отношений РТ Азата Хамаева переизбрали председателем совета директоров АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО).
Соответствующее решение было принято 28 июня на собрании совета директоров предприятия, сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Ранее стало известно, что экс-владелец 24,9% акций КМПО уральский бизнесмен Сергей Цыбизов предъявил иск в московский арбитраж, требуя взыскать со своего партнера АО «Инвест-Групп» 270 млн рублей за проданный ему блокируюший пакет акций. Подробнее — в материале «Реального времени».ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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