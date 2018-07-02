Давор Шукер: «Мы заставили себя уважать»

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер считает, что четвертьфинальный матч ЧМ-2018 между Хорватией и Россией будет равным, сообщает «С-Э». По его словам, у россиян даже будет преимущество за счет своих болельщиков.

— Шансы 50 на 50, возможно, у России даже 51 процент, потому что она играет дома, — цитирует AFP Шукера. — Надеюсь, что нас на стадионе поддержит 4 000 или 5 000 болельщиков. Жаль, что нам пришлось в 1/8 финала играть дополнительное время. Но тренер, игроки, врачи сделают все, чтобы восстановиться как следует. Мы найдем выход.

Матч с Данией был очень важен. Не обязательно хорошо играть, чтобы победить. Хорватия — небольшая страна с населением 4,5 миллиона человек. Но мы заставили себя уважать. Мы можем обыграть любого соперника, даже чемпиона мира. Но всегда играть хорошо не получается, иногда нужно просто добиться результата.

Россия и Хорватия встретятся в четвертьфинале ЧМ-2018 в Сочи 7 июля.

