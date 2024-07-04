«Время одиночных прорывов в антифроде закончилось»: как билайн защищает от мошенников

Кто помешает «службе безопасности банка», «техподдержке «Госуслуг» и «майору из МВД» обчистить ваш банковский счет

Фото: Динар Фатыхов

За 2023 год телефонные злоумышленники обчистили доверчивых россиян на четверть триллиона рублей. Проблема приняла угрожающие масштабы, билайн изучил причины роста мошенничества и снял 17-минутный документальный фильм-расследование «Темная сторона телекома». Этот мобильный оператор стремится достичь полной безопасности абонента и применяет для этого различные инструменты. Всё работает: за 5 месяцев 2024 года до абонентов не дошло 45 миллионов звонков от мошенников. 1,3 миллиона из них было предотвращено в Татарстане. О том, как нас пытаются обманывать, как билайн борется с мошенниками и станет ли мобильная связь снова источником спокойствия, а не тревоги, — в материале «Реального времени».

Развод по мобильнику

Эпоха безоблачных разговоров по мобильнику окончилась. Буквально за последние год-два мы все перестали так радужно воспринимать мобильную связь. Когда кто-то звонит, мы начинаем напрягаться: подспудно предполагаем, что это могут быть мошенники, даже если номер знакомый. По данным одного из крупнейших российских банков, в 2023 году телефонные мошенники выманили у россиян 250 млрд рублей. Вдумайтесь: четверть триллиона рублей!

Первый по популярности способ мобильного мошенничества в России — звонок от «службы безопасности банка» . Преступник сообщает, что с вашей карты прямо сейчас пытаются списать крупную сумму, поэтому нужно назвать код из СМС, номер карты и три последние цифры на обратной стороне. Если это сделать, можно действительно лишиться крупной суммы, которую мошенник по вашей подсказке спишет с вашей карты.

Преступник сообщает, что с вашей карты прямо сейчас пытаются списать крупную сумму, поэтому нужно назвать код из СМС, номер карты и три последние цифры на обратной стороне. Если это сделать, можно действительно лишиться крупной суммы, которую мошенник по вашей подсказке спишет с вашей карты. На втором месте антирейтинга — звонок якобы из госорганов, чаще всего от «майора МВД» . Схема — та же: от вас с большим нажимом тоже требуют назвать прямо в трубку данные карты, чтобы прямо сейчас пресечь попытку кражи денег. О вас заботятся, вас защищают. Но если на это повестись, итог все тот же: прощание с накоплениями.



Схема — та же: от вас с большим нажимом тоже требуют назвать прямо в трубку данные карты, чтобы прямо сейчас пресечь попытку кражи денег. О вас заботятся, вас защищают. Но если на это повестись, итог все тот же: прощание с накоплениями. И, наконец, третий в списке «самых заботливых звонящих» — «специалист мобильного оператора». Под видом службы поддержки телекома мошенники сообщают, что прямо сейчас кто-то пытается взломать ваш аккаунт на «Госуслугах», а значит, нужно срочно сообщить «мобильному оператору» код, который прямо сейчас придет вам на почту. Код действительно приходит. Но это говорит лишь о том, что как раз те милые люди, которые вам сейчас звонят, и пытаются взломать ваш аккаунт.



Под видом службы поддержки телекома мошенники сообщают, что прямо сейчас кто-то пытается взломать ваш аккаунт на «Госуслугах», а значит, нужно срочно сообщить «мобильному оператору» код, который прямо сейчас придет вам на почту. Код действительно приходит. Но это говорит лишь о том, что как раз те милые люди, которые вам сейчас звонят, и пытаются взломать ваш аккаунт. Еще одна схема развода с помощью «представителя мобильного оператора» — когда «специалист» сообщает вам, что у вас кончается срок договора на пользование номером и нужно его продлить, иначе ваш номер передадут другому человеку. «Идти никуда не нужно, сейчас вам придет эсэмэска с кодом, продиктуйте его, пожалуйста». И этот код — от вашего личного кабинета на «Госуслугах».



и нужно его продлить, иначе ваш номер передадут другому человеку. «Идти никуда не нужно, сейчас вам придет эсэмэска с кодом, продиктуйте его, пожалуйста». И этот код — от вашего личного кабинета на «Госуслугах». Кстати, взлом «Госуслуг» может происходить и еще одним изящным способом: когда вам звонит «служба поддержки «Госуслуг» . Помните: у этого сервиса нет службы поддержки, и никто ни при каких обстоятельствах оттуда вам звонить не может!



По данным одного из крупнейших российских банков, в 2023 году телефонные мошенники выманили у россиян 250 млрд рублей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мошенники — тонкие психологи. Даже морально устойчивый и образованный в сфере связи человек может попасться на их удочку, потому что словесные скрипты, которые они используют, — это «ключики» к человеку. Чего уж говорить о менее информированных слоях населения: о детях, подростках и пожилых людях! Кстати, по статистике билайна, львиная доля обманутых — люди вполне себе цветущего и дееспособного возраста: среднестатистически это 42-летние мужчины и 46-летние женщины.

45 миллионов звонков с «серых» сим-карт

За первые 5 месяцев 2024 года билайн заблокировал более 45 млн мошеннических звонков. Количество это с каждым годом возрастает минимум вдвое. От влияния телефонных мошенников было защищено около 4 миллионов клиентов телеком-оператора, это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Откуда же берутся все эти звонки? Как построена система массированной атаки на наши мобильные номера? Билайн изучил причины роста мошенничеств и снял 17-минутный фильм-расследование «Темная сторона телекома», в котором показал, как огромен в нашей стране рынок «серых» сим-карт. Законом на сегодняшний день никак не ограничено количество сим-карт, которые можно зарегистрировать на одно физическое лицо, и в итоге «серыми» симками без оформления торгуют на рынках, у метро, на вокзалах, везде. Так и действуют мошенники, которые скупают мобильные номера десятками тысяч и с помощью специальных устройств разворачивают массовую кампанию по «окучиванию» клиентов.

Всё это выглядит как гидра из античных мифов: отрубаешь ей одну голову — вырастают две. Мобильные операторы и банки объединяются, чтобы создавать общие антифрод-системы и вести единую базу мошеннических номеров, но этого недостаточно, пока гидра сохраняет способность к регенерации. Возможно, стоит «отрубить» главную голову — пресечь возможность регистрировать бессчетное количество номеров на одного человека, чтобы у правоохранительных органов была четкая атрибуция.

Однако пока мы видим, что четверть триллиона рублей за год утекли из карманов доверчивых россиян в неизвестном направлении, как их возвращать — непонятно. Но мобильные операторы — такие как билайн — стремятся защитить своих клиентов, предупредить действия мошенников.

Мобильные операторы — такие как билайн — стремятся защитить своих клиентов, предупредить действия мошенников. предоставлено пресс-службой «Билайн»

Кто защитит от атаки мошенников

Директор Центрального региона билайна Дмитрий Глотов рассказывает:

— В Татарстане с начала 2024 года наши антиспам-системы заблокировали 1 миллион 350 тысяч звонков от спамеров. Если говорить о рейтинге, это четвертая позиция в РФ после Москвы, Питера и Ставрополя. 415 тысяч из них (чуть больше 30%) — звонки, которые мошенники пытались совершить бабушкам и дедушкам. И то, что 415 тысяч попыток воспользоваться доверчивостью пожилых людей были пресечены, — это хорошие новости.

Для защиты от мошеннических и спам-звонков в билайне действует и технологическая защита, и продукты, увеличивающие безопасность клиентов.

«Купол безопасности» — система, благодаря которой отсекаются мошеннические атаки на клиентов. Реальный пример из жизни одного абонента в Татарстане: за 6 минут ему поступило 290 вызовов. Ни один из них до клиента не дошел — атака была заблокирована. Когда начинается такая массированная «бомбардировка», на короткое время «Купол безопасности» блокирует входящие звонки и затем предупреждает клиента о том, что на его номер была совершена атака со стороны мошенников, — чтобы он был более бдительным. Купол не надо подключать отдельно, он сработает автоматически при необходимости.

— система, благодаря которой отсекаются мошеннические атаки на клиентов. Реальный пример из жизни одного абонента в Татарстане: за 6 минут ему поступило 290 вызовов. Ни один из них до клиента не дошел — атака была заблокирована. Когда начинается такая массированная «бомбардировка», на короткое время «Купол безопасности» блокирует входящие звонки и затем предупреждает клиента о том, что на его номер была совершена атака со стороны мошенников, — чтобы он был более бдительным. Купол не надо подключать отдельно, он сработает автоматически при необходимости. «Виртуальный помощник», к оторый можно подключить в разделе «Безопасность» мобильного приложения билайна. Если система хоть на 1% не уверена в том, что звонит мошенник, она маркирует номер на экране: предупреждает, что возможен спам или мошеннические действия. Абонент сам принимает решение, ответить на звонок или сбросить его. Именно для этой ситуации нужен «Виртуальный помощник». С начала года его базовая (бесплатная) версия заблокировала уже 250 тысяч звонков от мошенников в Татарстане. Кстати, на мошеннический или спамерский звонок цифровой ассистент ответит сам, узнает цель звонка и пришлет детали в виде аудиофайла, который можно прослушать в приложении билайна. В PRO-версии доступна текстовая расшифровка звонка.

оторый можно подключить в разделе «Безопасность» мобильного приложения билайна. Если система хоть на 1% не уверена в том, что звонит мошенник, она маркирует номер на экране: предупреждает, что возможен спам или мошеннические действия. Абонент сам принимает решение, ответить на звонок или сбросить его. Именно для этой ситуации нужен «Виртуальный помощник». С начала года его базовая (бесплатная) версия заблокировала уже 250 тысяч звонков от мошенников в Татарстане. Кстати, на мошеннический или спамерский звонок цифровой ассистент ответит сам, узнает цель звонка и пришлет детали в виде аудиофайла, который можно прослушать в приложении билайна. В PRO-версии доступна текстовая расшифровка звонка. «Группа быстрого реагирования» — неавтоматизированная служба, созданная специально для обеспечения информационной безопасности, экстренной и фокусной помощи клиентам билайна. Здесь работают реальные люди, сотрудники контактного центра поддержки, которые подскажут, как обезопасить себя в сложившейся ситуации. В том числе помогут при взаимодействии с банком (если вас пытаются ограбить прямо сейчас). Человек, понимая, что на него началась атака, может связаться с билайном по номеру 0611 либо написать в чате приложения.

В Татарстане с начала 2024 года наши антиспам-системы заблокировали 1 миллион 350 тысяч звонков от спамеров. Если говорить о рейтинге, это четвертая позиция в РФ после Москвы, Питера и Ставрополя. 415 тысяч из них (чуть больше 30%) — звонки, которые мошенники пытались совершить бабушкам и дедушкам



Все аспекты безопасности

Безопасность — более широкое понятие, чем только «отсекание» нежелательных звонков. В билайне это понимают и стараются обеспечить всесторонний комфорт клиенту в периметре системы.

Защита от мошенничества при замене сим-карт . Подключая этот сервис через приложение, абонент указывает адрес своей электронной почты и соглашается на двухфакторную аутентификацию для случаев, когда ему необходимо явиться в отделение билайна и заменить сим-карту (это может потребоваться по разным причинам: например, при потере телефона). Теперь только паспорта для этого будет недостаточно: потребуется или код, пришедший по электронной почте, или второе удостоверение личности.

Подключая этот сервис через приложение, абонент указывает адрес своей электронной почты и соглашается на двухфакторную аутентификацию для случаев, когда ему необходимо явиться в отделение билайна и заменить сим-карту (это может потребоваться по разным причинам: например, при потере телефона). Теперь только паспорта для этого будет недостаточно: потребуется или код, пришедший по электронной почте, или второе удостоверение личности. «Семья рядом» — сервис, помогающий делиться геолокацией с членами семьи с обоюдного согласия. Это удобно, когда у вас ребенок-подросток или пожилые родители, местоположение которых требуется контролировать. Помимо этого, у продукта широкий функционал: можно получать уведомления о том, добрался ли ребенок до школы, отправить сигнал SOS или принять такой сигнал от члена семьи, управлять видимостью профиля (если вам нужно побыть наедине) или осуществить громкий сигнал на телефоне вашего близкого, если с ним срочно надо связаться, а его телефон на беззвучном режиме. И это тоже относится к безопасности!

— сервис, помогающий делиться геолокацией с членами семьи с обоюдного согласия. Это удобно, когда у вас ребенок-подросток или пожилые родители, местоположение которых требуется контролировать. Помимо этого, у продукта широкий функционал: можно получать уведомления о том, добрался ли ребенок до школы, отправить сигнал SOS или принять такой сигнал от члена семьи, управлять видимостью профиля (если вам нужно побыть наедине) или осуществить громкий сигнал на телефоне вашего близкого, если с ним срочно надо связаться, а его телефон на беззвучном режиме. И это тоже относится к безопасности! Облако билайна: храня важные данные в облаке билайна, вы всегда имеете к ним доступ и можете восстановить их в ваш смартфон, что бы ни случилось с гаджетом.

Но безопасность — это еще и о том, как оставаться на связи в любое время, в любой локации. Ведь иметь возможность связаться с близкими, вызвать помощь — это базовое требование безопасности. И здесь билайн работает на упреждение. Анвар Шахмаев, руководитель отделения билайна в Татарстане, рассказывает об «умной сети», которая объединяет множество технологических решений для качественного оказания услуг связи. Чтобы абонент, где бы он ни был, всегда был на связи.

Технология SON: сеть подстраивается индивидуально под каждого клиента.

Рефарминг проводится для увеличения скорости мобильного интернета.

Технологии VoLTE и VoWiFi улучшают качество связи при звонках и в различных других ситуациях.

Система автоматизации сети, которая работает в режиме «24 на 7». Она учитывает и скопление людей, и этажность застройки. С учетом всего этого регулирует работу базовой станции с вашего смартфона.

С помощью искусственного интеллекта идет постоянный мониторинг сети — система видит с учетом кейсов, накопленных нейросетью, как обстановка будет дальше развиваться. За счет этого технические службы билайна все время на шаг впереди, потому что идет предсказание ситуации.

Анвар Шахмаев, руководитель отделения билайна в Татарстане, рассказывает об «умной сети», которая объединяет множество технологических решений для качественного оказания услуг связи. Чтобы абонент, где бы он ни был, всегда был на связи. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Для билайна неважно количество сим-карт — важен клиентский опыт каждого абонента»

За минувшие два месяца количество обращений пользователей в службу поддержки билайна по тематикам «спам» и «мошенничество» снизилось вдвое. Это означает, что все принятые меры работают! Согласно результатам исследования ComNews Research, билайн был признан самым безопасным оператором на российском телеком-рынке по трем основным критериям:

Эффективность инструментов защиты от подмены номеров (виртуальная платформа идентификации). Защита от нежелательных звонков («Купол безопасности» и «Виртуальный помощник»). Распространенность номеров на «серых биржах», где мошенники закупают сим-карты. Количество сим-карт билайна на них минимально, они максимально быстро блокируются, как только с них начинаются атаки мошенников.

— Для билайна неважно количество сим-карт, которые мы обслуживаем, — говорит Дмитрий Глотов. — Нам важен клиентский опыт абонентов и то, как комфортно для них взаимодействие с нами.

Кстати, чтобы улучшить клиентский опыт абонентов в эру, когда никто не хочет принимать звонки с незнакомых номеров, билайн позаботился о компаниях или предпринимателях, которые так или иначе ведут голосовые коммуникации со своими клиентами. На такие случаи разработан сервис «Этикетка»: даже если вашего номера нет в списке контактов у того, кому вы хотите позвонить, он увидит не незнакомый номер, а надпись на экране: например, «Курьер суши-бара», «Ваш стоматолог» или «Шиномонтаж «Шестое колесо». И сервис этот, по данным оператора, пользуется успехом — уже более 4,5 млн звонков от татарстанских компаний было помечено такими «этикетками».

«Мы должны быть безопасными, это часть нашей работы»

В команде билайна, которая работает в блоке по управлению уровнем фрода, порядка 60 специалистов-разработчиков, еще 70 человек — это аналитики, дежурные смены и прочий персонал, помогающий справляться с бесконечными атаками спамеров и «разводил». 24 часа в сутки эта команда работает над тем, чтобы противостоять преступным действиям с различных сторон, доводя решение проблемы клиента до конца.

— Наши услуги в связи с этим дорожать не будут, потому что мы должны быть безопасными, это обязательная часть нашей работы! — утверждает Дмитрий Глотов.

Представители телекома стремятся создавать межотраслевые партнерства: с банками, маркетплейсами, гигантами в области кибербезопасности. Это нужно, чтобы объединить усилия по защите абонента. Ведь каждый из нас пользуется не только услугами мобильных звонков. Почти всегда есть и банковское приложение, и оплата товаров в маркетплейсах, и активные действия на портале «Госуслуги», и множество других сервисов. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность человека внутри цифрового мира, компании все вместе стараются создать единый антифрод-купол для общего клиента.

— Мы ведем совместную разработку, стремимся объединяться, чтобы создавать новые прорывы и быть максимально эффективными. Время одиночных прорывов в антифроде закончилось! — рассказывает Петр Алферов, директор по управлению уровнем фрода билайна. — Важно создавать единые межотраслевые инфоресурсы, где мы могли бы быстро обмениваться информацией. Ведь для нас самое важное — защитить жертву, когда началась попытка атаки.

Однако, как бы активно ни работали мобильные операторы, банки, госорганы и другие заинтересованные организации, компетенции мошенников развиваются так же быстро, как и способности тех, кто пытается им противостоять. Что ждет нас дальше?

— В основном до сих пор это было телефонное мошенничество, звонки. Теперь к этой «работе» злоумышленники начали подключать мессенджеры, — рассказывает Дмитрий Глотов. — Мошенничество точно будет последовательно перемещаться по информационным ресурсам: это будут и маркетплейсы, и соцсети, и банки, и «Госуслуги». По всем точкам цифровой экономики, где есть онлайн-контакт, существуют риски мошенничества. Чтобы этому противодействовать, мы стараемся создавать единый контур защиты. Это соревнование: нам для защиты абонента надо быть быстрее и быть вместе!

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