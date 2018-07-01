Россия встретится в четвертьфинале ЧМ-2018 с командой Хорватии

Сборная Хорватии обыграла команду Дании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года. Матч прошел в Нижнем Новгороде.

В основное и дополнительное время игра закончилась со счетом 1:1. На 1-й минуте матча отличился датчанин Матиас Йоргенсен, через три минуты гол забил хорват Марио Манджукич.

В серии послематчевых пенальти победу со счетом 3:2 одержала Хорватия. Ее соперником в четвертьфинале мундиаля станет команда России. Матч пройдет 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».