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Министр соцразвития Саратовской области уволилась по собственному желанию

10:36, 02.07.2018
Министр соцразвития Саратовской области уволилась по собственному желанию
Фото: wikipedia.org / Родионъ

Министр социального развития Саратовской области Лариса Колязина покинула свой пост.

Чиновница написала заявление об уходе по собственному желанию. С 2 июля она будет возглавлять Саратовский областной институт развития образования, пишет «Взгляд-инфо».

Напомним, ранее Лариса Колязина занимала пост руководителя Общественной приемной Владимира Путина в Саратове, работала депутатом Саратовской городской думы.

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