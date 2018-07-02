Министр соцразвития Саратовской области уволилась по собственному желанию
Министр социального развития Саратовской области Лариса Колязина покинула свой пост.
Чиновница написала заявление об уходе по собственному желанию. С 2 июля она будет возглавлять Саратовский областной институт развития образования, пишет «Взгляд-инфо».
Напомним, ранее Лариса Колязина занимала пост руководителя Общественной приемной Владимира Путина в Саратове, работала депутатом Саратовской городской думы.
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