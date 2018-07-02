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Под Саратовом два пассажирских поезда задержали из-за аварии

09:54, 02.07.2018

Накануне под Саратовом пришлось задержать два пассажирских поезда из-за аварии, произошедшей на железнодорожном переезде.

«На 259 км перегона Тарханы — Липовский двухпутного электрифицированного участка Сенная — Трофимовский водитель легкового автомобиля (KIA) выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 354 сообщением Пермь — Адлер», — сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги (филиал АО «РЖД»).

Машинисту пришлось экстренно тормозить. Поезд столкнулся с автомобилем, но водитель авто не пострадал.

В результате аварии поезд Пермь — Адлер задержался на 44 минуты. Также задержалась электричка Тарханы — Саратов.

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