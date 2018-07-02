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В России выросла среднесуточная добыча нефти

09:33, 02.07.2018
В России выросла среднесуточная добыча нефти

Среднесуточная добыча нефти в России в июне увеличилась в годовом выражении на 1,1%, до 11,063 млн баррелей в сутки.

В месячном выражении среднесуточная добыча возросла на 0,8%, сообщает «Коммерсант».

Напомним, российские компании уже в июле смогут нарастить добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки в соответствии с решением ОПЕК+. Изначально квота снижения добычи Россией к октябрю 2016 года составляла 300 тыс. баррелей в сутки.

ПромышленностьНефть
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