В России выросла среднесуточная добыча нефти

Среднесуточная добыча нефти в России в июне увеличилась в годовом выражении на 1,1%, до 11,063 млн баррелей в сутки.



В месячном выражении среднесуточная добыча возросла на 0,8%, сообщает «Коммерсант».

Напомним, российские компании уже в июле смогут нарастить добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки в соответствии с решением ОПЕК+. Изначально квота снижения добычи Россией к октябрю 2016 года составляла 300 тыс. баррелей в сутки.