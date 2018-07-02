Новости спорта

00:56 МСК
Новости раздела
Спорт

ЧМ-2018: останутся ли в турнире еще одни фавориты — бразильцы?

08:35, 02.07.2018

2 июля на ЧМ-2018 в России третий день 1/8 финала. Уже прошли в четвертьфинал сборные Франции (победила аргентинцев — 4:3), Уругвая (португальцев — 2:1), России (испанцев — по пенальти — 2:1) и Хорватии (датчан — по пенальти — 2:1).

В четвертьфинальных поединках встретятся Франция с Уругваем и Россия с Хорватией.

Уже отправились домой фавориты — Аргентина, Германия, Испания, Португалия. Вступают в этап игр на вылет еще одни претенденты на медали — Бразилия и Бельгия.

  1. Самара, «Самара Арена», 1/8 финала, 17.00 мск, Бразилия — Мексика
  2. Ростов-на-Дону, «Ростов Арена», 1/8 финала, 21.00 мск, Бельгия — Япония.
СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем