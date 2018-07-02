Жительница Перми спрыгнула в воду с моста на Камской ГЭС

Жительница Перми спрыгнула с плотины КамГЭС 1 июля. По словам очевидцев, инцидент произошел ночью.

Как пишут пользователи соцсети, женщина упала в воду, но выжила. Ее спасли местные рыбаки. При этом она, получив серьезные травмы, сопротивлялась, вырывалась из рук и не хотела на сушу.

На место происшествия приехала скорая помощь и полицейские. Женщина была госпитализирована. Сейчас выясняются мотивы данного поступка.

Стоит отметить, в конце июня местная жительница также пыталась покончить с собой, решив спрыгнуть с моста КамГЭС в воду. Причиной поступка могли стать финансовые трудности, пишет «ВКурсе».

Напомним, ранее в Самаре с девятого этажа сбросилась женщина с трехлетним ребенком.