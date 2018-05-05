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Происшествия

В Самаре с девятого этажа сбросилась женщина с трехлетним ребенком

12:27, 05.05.2018

Тела 40-летней женщины и ее трехлетнего ребенка были обнаружены сегодня, 5 мая, без признаков жизни около жилого дома, расположенного на одной из улиц в Куйбышевском районе города Самары.

По предварительным данным, женщина с ребенком выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на девятом этаже жилого дома, покончив жизнь самоубийством. В настоящее время назначены судебно-медицинские исследования, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Выясняются все обстоятельства и причины происшествия. По данному факту Следком начал доследственную проверку.

Происшествия
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