Новости общества

09:56 МСК
Новости раздела
Общество

МИД Финляндии ожидает около 2 тыс. журналистов на встрече Путина и Трампа

22:31, 01.07.2018
МИД Финляндии ожидает около 2 тыс. журналистов на встрече Путина и Трампа
Фото: kremlin.ru

В МИД Финляндии ожидают прибытия в страну порядка 2 тыс. журналистов для освещения встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которая пройдет в Хельсинки 16 июля.

«Запросы об аккредитации поступают по многим каналам. Это к нам в министерство, в канцелярию президента, возможно, кому-то другому. Мы предполагаем, что около 2 тысяч журналистов приедут в страну освещать эту встречу», — приводит слова координатора по коммуникациям МИД Финляндии «РИА Новости».

Напомним, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Американский лидер заявил, что собирается поднять тему «российского вмешательства» в американские президентские выборы, а также обсудить Украину и Сирию.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем