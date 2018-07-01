МИД Финляндии ожидает около 2 тыс. журналистов на встрече Путина и Трампа

В МИД Финляндии ожидают прибытия в страну порядка 2 тыс. журналистов для освещения встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которая пройдет в Хельсинки 16 июля.

«Запросы об аккредитации поступают по многим каналам. Это к нам в министерство, в канцелярию президента, возможно, кому-то другому. Мы предполагаем, что около 2 тысяч журналистов приедут в страну освещать эту встречу», — приводит слова координатора по коммуникациям МИД Финляндии «РИА Новости».

Напомним, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Американский лидер заявил, что собирается поднять тему «российского вмешательства» в американские президентские выборы, а также обсудить Украину и Сирию.