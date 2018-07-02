Tesla увеличила выпуск новых электромобилей Model 3 до 5 тыс. экземпляров в неделю
Американская компания Tesla увеличила объемы выпуска своих новых электромобилей Model 3 до 5 тыс. в неделю.
Изначально в Tesla рассчитывали выйти на такой уровень производства еще в конце 2017 года. Однако этого не произошло из-за ряда трудностей, включая проблемы с чрезмерной зависимостью от автоматизации на своих сборочных линиях, проблемами с батареями и т.д…
Как сообщает Reuters, компания на этой неделе объявит объемы производства и поставки в течение квартала. Отмечается, что за темпами производства будут следит инвесторы Tesla.
Ранее стало известно, что у Tesla Model 3 нашли проблемы с тормозами.ПромышленностьМашиностроение
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