У Tesla Model 3 нашли проблемы с тормозами

Независимый американский журнал Consumer Reports отказался дать рекомендацию по покупке новой модели Tesla Model 3, которая является первым бюджетным электромобилем компании Илона Маска.

После проведенного тест-драйва эксперты журнала заявили, что при экстренном торможении у Model 3 тормозной путь заметно больше, чем у легковых автомобилей аналогичного класса.

Отмечается, что со скорости 100 км/ч до полной остановки Model 3 понадобилось 46 м, что на 6 м больше, чем у других компактных седанов данного класса. По остальным ходовым параметрам — разгон, работа подвески — Model 3 получила от журнала хорошие оценки.

Компания Tesla в ответ на критику заявила, что на ее собственных тест-драйвах тормозной путь Model 3 был заметно меньше, но пообещала разобраться в ситуации и решить проблемы при обнаружении.

Ранее сообщалось, что новый полноприводный вариант Tesla Model 3, оснащенной двумя силовыми установками, будет стоить около $78 тыс. и сможет продолжать движение даже при выходе из строя одного из двигателей.