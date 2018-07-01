Английскому болельщику предложили стать почетным послом Татарстана

Болельщику из Великобритании Джастину Уоллею, приехавшему в Казань на чемпионат мира по футболу, предложили стать почетным послом Татарстана на добровольных началах. Об этом на встрече с ним сообщил председатель госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Предлагаю вам стать почетным послом Татарстана там, где вы живете и работаете», — сказал он, отметив, что он должен рассказывать иностранцам о Казани.

Уоллей выразил предварительную готовность, но попросил возможность подумать в течение «пары недель».

«Казань — это город, где я бы с удовольствием остался. Сейчас я занят в Зимбабве, однако нахожусь в своеобразном поиске себя и выбираю направление, в котором хочу двигаться», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что английский болельщик Джастин Уоллей, приехавший в Казань на чемпионат мира по футболу, захотел остаться здесь жить и найти работу в сфере туризма.