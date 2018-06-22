Английский болельщик, приехавший на ЧМ-2018, захотел остаться жить в Казани

Английский болельщик Джастин Уоллей, приехавший в Казань на чемпионат мира по футболу, захотел остаться здесь жить и найти работу в сфере туризма, сообщает ТАСС. Председатель Госкомитета Татарстана по туризму пригласил болельщика на личную встречу, пояснили в пресс-службе ведомства.

«В «Твиттере» набирает популярность сообщение, размещенное в аккаунте англичанина Джастина Уоллея. Болельщик приехал на чемпионат мира по футболу в Казань и оказался настолько впечатлен городом, что теперь он хочет жить здесь и найти работу в сфере туризма. В своем аккаунте Джастин с удовольствием делится впечатлениями о Татарстане, и, кажется, что ему нравится абсолютно все: англичанин хвалит местную еду, особенно фастфуд с национальным колоритом, пабы, зону фестиваля болельщиков, город и поезд, на котором он сюда добрался, кстати, бесплатно. Такое отношение гостя не осталось без внимания: его энтузиазм был отмечен Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму и теперь Джастин приглашен на личную встречу с председателем комитета Сергеем Ивановым», — говорится в сообщении.