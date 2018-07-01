СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложника в московском магазине, злоумышленник задержан

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как мужчина взял в заложники сотрудницу магазина «Дикси» на севере Москвы.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 206 УК («Захват заложника») по факту происшествия в одном из московских супермаркетов», — приводит сообщение СК RT.

Личность злоумышленника установлена. Как сообщает ГУ МВД России по Москве, он задержан. Пострадавшая получила незначительные травмы, ей оказывается необходимая помощь.

По предварительным данным, в момент нападения мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.