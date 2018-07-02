В Казани стартует суд над главой юрслужбы «Татсоцбанка»

Фото: МВД по РТ

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани намечены предварительные слушания по уголовному делу о январском поджоге машины Volkswagen Tiguan владельца фирмы «Галерея вин». В организации этого преступления обвиняют 41-летнего начальника правового управления АО «Татсоцбанк» Артема Ильдеяркина.

Вину Ильдеяркин не признает, в отличие от трех других фигурантов дела, рассказавших о своем участии в поджоге. По версии следствия, за выполнение заказа глава юрслужбы банка обещал судимому за двойное убийство знакомому 20 тысяч рублей, и деньги были выплачены.

О выводах следствия, давлении на свидетелей и освобождении не признавшего вину фигуранта из СИЗО в материале «Реального времени».