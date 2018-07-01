Роналду поделился впечатлениями о ЧМ-2018 в России

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что приятно удивлен организацией чемпионата мира по футболу — 2018.

«Организация чемпионата мира меня приятно удивила. Турнир очень хорошо структурирован, много внимания уделяется вопросам безопасности», — цитирует футболиста Globo Esporte.

По словам Роналду, он чувствовал себя в России очень счастливым. Он подчеркнул, что покидает турнир с высоко поднятой головой.



Напомним, Криштиану Роналду и португальцев встретили по-русски на родине ЧМ-2018.