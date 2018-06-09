Криштиану Роналду и португальцев встретили по-русски на родине ЧМ-2018

Сборная Португалии прибыла в Москву. Португальские футболисты вместе со своей главной звездой Криштиану Роналду отправились в подмосковное Кратово, где им устроили официальную встречу, сообщает Федеральное агентство новостей

Девушка, одетая в национальный костюм, под музыкальное сопровождение «Подмосковных вечеров» подошла к португальцам и предложила им свежий каравай с солью. Первым угощения удостоился Роналду.

Напомним, что Португалия попала в группу «B» чемпионата мира. Ей предстоит сыграть с Испанией, Марокко и Ираном.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 11 городов России.