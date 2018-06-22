Правительство РФ предложило поднять акцизы на сигареты и табачные изделия на 10—20%

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении налоговых ставок в 2019—2021 годах на сигареты и табачные изделия на 10—20%.

Согласно документу, который был размещен на сайте нижней палаты парламента, в 2019 году акцизы на сигареты и папиросы могут составить 1 890 рублей за 1 тыс. штук плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 568 рублей за 1 тыс. штук. В 2020 году — 1 966 рублей и не менее 2 671 соответственно, в 2021 году — 2 045 рублей и не менее 2 778 рублей.

Акцизы на табак могут вырасти с 5 280 рублей за 1 кг до 5 808 рублей в 2019 году, 6 040 рублей в 2020 году и до 6 282 рублей в 2021 году. Акцизы на сигары, сигариллы могут увеличится с 2 772 рублей за 1 кг до 5 808 рублей, 6 040 рублей и 6 282 рублей в 2019—2021 годах.

Налоговые ставки на электронные системы доставки никотина вырастут с 44 рублей за штуку до 48 рублей за штуку в 2019 году, до 50 рублей — в 2020 году, до 52 рублей — в 2021 году. Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина вырастет с 11 рублей за 1 мл до 12, 13 и 14 рублей.

Ранее Минэкономики РФ выступило против подорожания сигарет.