В Казани на озере Кабан погибли два десятка рыб

В Казани на одном из участков озера Кабан погибли два десятка рыб.

Экологи уже взяли пробы воды для выяснения причин гибели обитателей водоема. Отмечается, что участок озера покрыт зелеными растениями, сообщает «Татарстан 24».

Не исключено, что мор рыбы мог произойти именно из-за цветения озера и жаркой погоды. Зной мог привести к нехватке кислорода в воде. Местные жители отмечают, что озеро сильно загрязнено и требует очистки.

Напомним, массовую гибель рыбы также зафиксировали в башкирской реке.