Массовая гибель рыбы зафиксирована в башкирской реке

Экологи совместно с правоохранительными органами устанавливают источник загрязнения реки Тюй в Аскинском районе Башкирии. Здесь зафиксирована массовая гибель рыбы.

При обследовании выявлено загрязнение около 4 км реки, ширина которой около 1,5 метра, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РБ.

Рыба на этом участке погибла. По предварительным данным, отравляющие вещества попали в Тюй из реки Леун, которая протекает по территории Пермского края.

По данным экологов, загрязнение пришло из Пермского края. Вода окрасилась в глинистый цвет. Пробы воды и рыба взяты на анализы.