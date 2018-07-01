В России ввели ограничения для «грязных» автомобилей

В России с 1 июля вступил в силу закон, устанавливающий ограничения на въезд транспорта с грязным выхлопом. Ограничения коснутся автомобилей с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2».

Вводится ряд дорожных знаков, в том числе «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств»: запрещено движение автомобилей, экологический класс которых ниже значения, указанного знаком.

Также появится информационная табличка «Экологический класс транспортного средства», которая будет устанавливаться в комбинации с другими знаками, сообщает «Коммерсант».