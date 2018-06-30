ФИФА оштрафовала РФС за дискриминационный баннер на матче Россия — Уругвай

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Российский футбольный союз (РФС) за демонстрацию болельщиками дискриминационного баннера во время матча группового этапа ЧМ-2018 между сборными Уругвая и России. Сумм штрафа составит 10 тыс. швейцарских франков (около $10 тыс.).

«Оштрафовать на 10 тысяч швейцарских франков и предупредить Российский футбольный союз за демонстрацию баннера дискриминационного характера в матче Уругвай — Россия», — приводит сообщение ФИФА «Р-Спорт».

Напомним, что 25 июня сборная России проиграла Уругваю со счетом 0:3.