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ФИФА оштрафовала РФС за дискриминационный баннер на матче Россия — Уругвай

23:23, 30.06.2018

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Российский футбольный союз (РФС) за демонстрацию болельщиками дискриминационного баннера во время матча группового этапа ЧМ-2018 между сборными Уругвая и России. Сумм штрафа составит 10 тыс. швейцарских франков (около $10 тыс.).

«Оштрафовать на 10 тысяч швейцарских франков и предупредить Российский футбольный союз за демонстрацию баннера дискриминационного характера в матче Уругвай — Россия», — приводит сообщение ФИФА «Р-Спорт».

Напомним, что 25 июня сборная России проиграла Уругваю со счетом 0:3.

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