«Уфа» уступила болгарскому «ЦСКА София» со счетом 1:2 на сборах в Австрии

«Уфа» уступила болгарскому «ЦСКА София». Первый матч на сборах в Австрии закончился для команды из Башкирии со счетом 1:2.

В составе «Уфы» забил Сильвестр Игбун (34). У соперника из Болгарии дублем отметился Даниэл Йорданов (21; 61).



Следующие игры в рамках австрийских сборов уфимцы проведут против румынской «Университати» (30 июня), австрийского «Ред Булл Зальцбург» (4 июля) и «Баварии-2» из Германии (5 июля).