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«Уфа» уступила болгарскому «ЦСКА София» со счетом 1:2 на сборах в Австрии

20:51, 27.06.2018
«Уфа» уступила болгарскому «ЦСКА София» со счетом 1:2 на сборах в Австрии
Фото: vk.com/ufafc

«Уфа» уступила болгарскому «ЦСКА София». Первый матч на сборах в Австрии закончился для команды из Башкирии со счетом 1:2.

В составе «Уфы» забил Сильвестр Игбун (34). У соперника из Болгарии дублем отметился Даниэл Йорданов (21; 61).

Следующие игры в рамках австрийских сборов уфимцы проведут против румынской «Университати» (30 июня), австрийского «Ред Булл Зальцбург» (4 июля) и «Баварии-2» из Германии (5 июля).

СпортФутбол Башкортостан
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